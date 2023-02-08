Кононенко заявил на стриме 360, что Пугачеву несправедливо выгнали из России
2023-02-08 12:03
Журналист Максим Кононенко утверждает, что изгнание именитой артистки Аллы Пугачевой большая несправедливость.
Между представителями СМИ Аксиньей Гурьяновой и Максимом Кононенко завязался нешуточный спор в рамках стрима 360.
Журналисты обсуждали культуру и знаменитостей. Суть дискуссии заключалась в том, должны ли известные личности уважать свое государство, или действовать по принципу "никто никому ничего не должен".
Кононенко посетовал о том, что именитая исполнительница Алла Пугачева не заслужила того, чтобы ее буквально "выпихали" из родной страны.
Корреспондент лично знаком с Аллой Борисовной и знает, что в силу своей эмоциональности певица "обиделась и уехала" из России.
Опубликовано: Наталья Гончарова