Кононенко заявил на стриме 360, что Пугачеву несправедливо выгнали из России

Журналист Максим Кононенко утверждает, что изгнание именитой артистки Аллы Пугачевой большая несправедливость.

Между представителями СМИ Аксиньей Гурьяновой и Максимом Кононенко завязался нешуточный спор в рамках стрима 360.

Журналисты обсуждали культуру и знаменитостей. Суть дискуссии заключалась в том, должны ли известные личности уважать свое государство, или действовать по принципу "никто никому ничего не должен".

Кононенко посетовал о том, что именитая исполнительница Алла Пугачева не заслужила того, чтобы ее буквально "выпихали" из родной страны.

Корреспондент лично знаком с Аллой Борисовной и знает, что в силу своей эмоциональности певица "обиделась и уехала" из России.