Многие растения и животные в США под угрозой исчезновения

В этом списке почти половина всех видов кактусов и уникальный дуб с кленовыми листьями, который растет в Арканзасе.

Ведущая исследовательская группа по охране природы обнаружила, что 40% животных и 34% растений в Соединенных Штатах находятся под угрозой исчезновения - от раков и кактусов до пресноводных мидий и культовых американских видов, таких как венерианская мухоловка.

В докладе точно указаны районы, где земля не защищена и где животные и растения сталкиваются с наибольшими угрозами.

Шон О'Брайен, президент NatureServе назвал выводы "ужасающими". Он надеется, что это поможет законодателям понять срочность принятия мер защиты, таких как Закон о восстановлении дикой природы Америки, который застопорился в Конгрессе в прошлом году.

"Если мы хотим сохранить тот набор биоразнообразия, которым в настоящее время пользуемся, нам нужно нацелиться на места, где биоразнообразие находится под наибольшей угрозой", - сказал О'Брайен.

Представитель демократической партии США Дон Бейер заявил, что работа NatureServe будет иметь решающее значение для оказания помощи агентствам в определении того, каким районам уделять приоритетное внимание и где прокладывать маршруты миграции.

"Данные, представленные NatureServe, мрачны, это тревожный признак очень реальных проблем, с которыми сталкиваются наша дикая природа и экосистемы", - сказал Бейер агентству Рейтер.

Среди видов, которым грозит исчезновение, есть плотоядная венерианская мухоловка, которая встречается в дикой природе только в нескольких округах Северной и Южной Каролины.

Почти половина всех видов кактусов находится под угрозой исчезновения. А всего исчезновение грозит 200 видам деревьев, включая дуб с кленовыми листьями, произрастающий в Арканзасе.

Среди экосистем обширные пастбища умеренного и бореального поясов Америки также находятся в наибольшей опасности. Причем более половины из 78 типов пастбищ - под угрозой разрушения по всему ареалу.

В докладе говорится, что Калифорния, Техас и юго-восток Соединенных Штатов находятся в зоне наибольшего риска для растений, животных и экосистем.

По словам Уэсли Кнаппа, главного ботаника NatureServe, эти районы являются самыми богатыми с точки зрения биоразнообразия в стране, но также и там, где в последние десятилетия наблюдался резкий рост населения, и посягательство человека на природу было самым жестоким.

Кнапп подчеркнул: угрозы, с которыми сталкиваются растения, обычно получают меньше средств на охрану природы, чем животные.

В категории "находящихся в критической опасности" NatureServe насчитывается около 1250 растений, что является последней стадией перед исчезновением, а это означает, что защитникам природы приходится решать, на что потратить скудные средства даже среди наиболее уязвимых видов, чтобы предотвратить их вымирание.

"Это означает, что многие растения не будут привлекаться к охране природы. Мы почти в режиме сортировки, пытаясь сохранить наши естественные системы на месте", - сказал Кнапп.

В настоящее время 50 миллионов долларов федерального финансирования распределены между всеми штатами для осуществления их обменов.