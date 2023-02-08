Мамы звезд сериала Постучись в мою дверь Чагры Чытанак и Башак Гюмюлджинелиоглу находятся под завалами домов, обрушившихся во время землетрясения в Турции
От землетрясения в Турции пострадали и знаменитости. Матери сразу 2-ух актеров из популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Чагры Чытанак и Башак Гюмюлджинелиоглу находятся под завалами обрушившихся домов.
Турецкие актеры Чагры Чытанак и Башак Гюмюлджинелиоглу, известные по сериалу "Постучись в мою дверь", сообщили о своей беде в социальных сетях.
Оказывается, их родные находятся под завалами домов в результате землетрясения, произошедшего на днях в Турции.
Чытанак, сыгравший в проекте одного из главных персонажей, заявил, что его мама не может выбраться из-под обломков своего дома. Он обратился к властям страны с просьбой помочь в спасении родного человека.
Гюмюлджинелиоглу, сыгравшая в картине Пирил, не может связаться со своей матерью, предполагая, что та также не может выбраться из обрушившегося дома.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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