Мадонна раскритиковала уничижительные комментарии о ее внешности в соцсетях
Она видит себя в центре внимания «эйджизма и женоненавистничества», написала 64-летняя певица в своем Instagram.
Эйджизм относится к негативной оценке людей из-за их возраста, женоненавистничество означает женоненавистничество.
Мадонна посетовала на «мир, который отказывается замечать женщин старше 45 лет и чувствует необходимость наказать их, если они продолжают оставаться решительными, трудолюбивыми и предприимчивыми».
Ее пост относится к комментариям в социальных сетях после того, как она анонсировала поп-дуэт Сэма Смита и Ким Петрас на церемонии вручения премии «Грэмми» в понедельник вечером.
«Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что я сказал в своем выступлении, благодаря бесстрашию таких артистов, как Сэм и Ким, многие люди предпочли просто говорить о моих крупных планах», — написал Мадонна.
Немецкая певица Петрас, ставшая первым транс-победителем в категории поп-дуэт на «Грэмми», в своем выступлении также поблагодарила Мадонну за «борьбу за права ЛГБТК», отреагировала на пост Мадонны смайликами-сердечками.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Наталья
Асмус, находящаяся на курорте в Египте, пожаловалась на проблемы со здоровьем
Актриса Кристина Асмус недавно улетела в Египет со своим возлюбленным и коллегой Романом Евдокимовым, чтобы немного отдохнуть. Знаменитость пожаловалась на проблемы со здоровьем прямо из райского уголка.Подробнее...
-
-