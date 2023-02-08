Мадонна раскритиковала уничижительные комментарии о ее внешности в соцсетях

Она видит себя в центре внимания «эйджизма и женоненавистничества», написала 64-летняя певица в своем Instagram.

Эйджизм относится к негативной оценке людей из-за их возраста, женоненавистничество означает женоненавистничество.

Мадонна посетовала на «мир, который отказывается замечать женщин старше 45 лет и чувствует необходимость наказать их, если они продолжают оставаться решительными, трудолюбивыми и предприимчивыми».

Ее пост относится к комментариям в социальных сетях после того, как она анонсировала поп-дуэт Сэма Смита и Ким Петрас на церемонии вручения премии «Грэмми» в понедельник вечером.

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что я сказал в своем выступлении, благодаря бесстрашию таких артистов, как Сэм и Ким, многие люди предпочли просто говорить о моих крупных планах», — написал Мадонна.

Немецкая певица Петрас, ставшая первым транс-победителем в категории поп-дуэт на «Грэмми», в своем выступлении также поблагодарила Мадонну за «борьбу за права ЛГБТК», отреагировала на пост Мадонны смайликами-сердечками.

