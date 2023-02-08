Щербаков порадовал сообщением из больницы, что идет на поправку

Известный актер Борис Щербаков попал в больницу. Знаменитость сообщил, что чувствует себя намного лучше и надеется, что его скоро выпишут.

Известный актер Борис Щербаков сообщил, что идет на поправку. Пока же он находится в больнице, но чувствует себя намного лучше.

Артист утверждает, что его госпитализировали из-за обычной простуды.

Медики подозревали у звезды экрана нестабильную стенокардию на фоне ОРВИ, но диагноз не подтвердился, а Щербакова из кардиореанимации перевели в обычную палату.