Щербаков порадовал сообщением из больницы, что идет на поправку
2023-02-08 12:29
Известный актер Борис Щербаков попал в больницу. Знаменитость сообщил, что чувствует себя намного лучше и надеется, что его скоро выпишут.
Известный актер Борис Щербаков сообщил, что идет на поправку. Пока же он находится в больнице, но чувствует себя намного лучше.
Артист утверждает, что его госпитализировали из-за обычной простуды.
Медики подозревали у звезды экрана нестабильную стенокардию на фоне ОРВИ, но диагноз не подтвердился, а Щербакова из кардиореанимации перевели в обычную палату.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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