Зеленский летит в Лондон на встречу с премьер-министром Сунаком

По сообщению британского правительства, президента Украины Владимира Зеленского ожидают в Великобритании в среду.

Зеленский встретится в Лондоне с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и посетит украинских солдат, проходящих обучение в британской армии, сообщила Даунинг-стрит в среду утром. Также запланировано выступление перед Палатой общин.

Премьер-министр Сунак ранее заявил, что в будущем Британия будет также обучать летчиков-истребителей и морских пехотинцев. Обучение должно гарантировать, что пилоты в будущем смогут управлять истребителями в соответствии со стандартами НАТО.

«Визит президента Зеленского является свидетельством мужества, решимости и боевого духа его страны и свидетельством непоколебимой дружбы между нашими двумя странами», — сказал Сунак.

Это второй визит Зеленского за границу с тех пор, как почти год назад началась агрессивная война России против Украины; в декабре он был в Вашингтоне. Наряду с США и ЕС Великобритания является одним из важнейших союзников Украины.