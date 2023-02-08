Звезда Ранеток Огурцова с двумя детьми в момент землетрясения находилась в Турции

Бывшая участница группы "Ранетки" Женя Огурцова сейчас проживает в Турции, где и застала катастрофу.

Женя Огурцова живет с наследниками и мужем в курортном городе Фетхие, где магнитуда землетрясения достигла 5,5.

Экс-солистка "Ранеток" рассказала, что, почувствовав толчки, собрала документы и вещи, чтобы в случае опасности оперативно покинуть дом.

В Турцию знаменитость переехала несколько месяцев назад. Ее 7-летний сын Марк был переведен на домашнее обучение, а дочке Еве еще не исполнилось и 2-ух лет.