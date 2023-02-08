Alfa Romeo C43 готова к сезону Формулы-1 2023 года
2023-02-08 12:46
Следуя примеру соперника Red Bull, Alfa Romeo стала второй командой, представившей автомобиль, на котором она будет выступать в сезоне Формулы-1 2023 года.
Alfa Romeo начнет тестирование C43 в Барселоне, Испания, в феврале, а затем отправит машину в Бахрейн для дополнительных испытаний перед первой гонкой сезона Формулы-1 2023 года.
Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй будут выступать за Alfa Romeo в предстоящем сезоне.
Опубликовано: Антон Райт
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Наталья
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