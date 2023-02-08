Alfa Romeo C43 готова к сезону Формулы-1 2023 года

Следуя примеру соперника Red Bull, Alfa Romeo стала второй командой, представившей автомобиль, на котором она будет выступать в сезоне Формулы-1 2023 года.

Alfa Romeo начнет тестирование C43 в Барселоне, Испания, в феврале, а затем отправит машину в Бахрейн для дополнительных испытаний перед первой гонкой сезона Формулы-1 2023 года.

Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй будут выступать за Alfa Romeo в предстоящем сезоне.