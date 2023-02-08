Вьетнам конфисковал 600 кг слоновой кости, контрабандно ввезенной из Африки

Это самый крупный захват контрабандной слоновой кости в стране за последние четыре года.

Власти Вьетнама за последнюю неделю изъяли более 600 килограммов слоновой кости, контрабандно ввезенной из Африки.

Торговля слоновой костью во Вьетнаме незаконна, но торговля дикими животными остается широко распространенной. Другие предметы, часто ввозимые контрабандой в страну, включают чешую панголина, рога носорога и туши тигра.

Таможенные органы в северном портовом городе Хайфон в понедельник обнаружили почти 130 килограммов слоновой кости, спрятанной в контейнере с коровьими рогами африканского происхождения, говорится в заявлении правительства.

Это последовало за обнаружением почти 500 килограммов африканской слоновой кости в четверг на прошлой неделе в порту Лач-Хуэйен.

Это был самый крупный захват контрабандной слоновой кости в стране более чем за четыре года. В октябре 2018 года власти изъяли более восьми тонн слоновой кости и чешуи панголина в рамках одного из крупнейших за последние годы случаев незаконного оборота дикой природы в стране.