Отзыв VW ID.4 из-за сбоя, связанного с программным обеспечением, затрагивает 21 000 электромобилей

Проблема с программным обеспечением может привести к остановке электромобилей VW в дороге.

По словам VW, программное обеспечение для управления может самоустанавливаться при некоторых условиях, и это может отключить импульсный инвертор во время сброса.

В рамках цепной реакции это приведет к остановке питания электродвигателя автомобиля.

Согласно документации Национального управления безопасности дорожного движения, в конце прошлого месяца VW инициировал отзыв 20 904 ID.4, выпущенных в период с 26 мая 2020 года по 20 января 2022 года.

Проблемы возникли в июле 2021 года.