Отзыв VW ID.4 из-за сбоя, связанного с программным обеспечением, затрагивает 21 000 электромобилей
Проблема с программным обеспечением может привести к остановке электромобилей VW в дороге.
По словам VW, программное обеспечение для управления может самоустанавливаться при некоторых условиях, и это может отключить импульсный инвертор во время сброса.
В рамках цепной реакции это приведет к остановке питания электродвигателя автомобиля.
Согласно документации Национального управления безопасности дорожного движения, в конце прошлого месяца VW инициировал отзыв 20 904 ID.4, выпущенных в период с 26 мая 2020 года по 20 января 2022 года.
Проблемы возникли в июле 2021 года.
Опубликовано: Игнат Ветров
-
-
Наталья
Асмус, находящаяся на курорте в Египте, пожаловалась на проблемы со здоровьем
Актриса Кристина Асмус недавно улетела в Египет со своим возлюбленным и коллегой Романом Евдокимовым, чтобы немного отдохнуть. Знаменитость пожаловалась на проблемы со здоровьем прямо из райского уголка.Подробнее...
-