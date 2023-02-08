Жигалова дала совет Волочковой заканчивать с употреблением алкоголя

Ведущая Ютуб-шоу "Алена, блин!" Алена Жигалова, "щедро наливавшая" балерине Анастасии Волочковой, посоветовала артистке завязывать с алкоголем.

Алена Жигалова дала совет артистке балета Анастасии Волочковой решить проблему с алкоголем после того, как ведущую засыпали претензиями по поводу того, что та пыталась выставить Волочкову в дурном свете, напоив ее прямо на своей программе.

Не слишком трезвое поведение Волочковой Жигалова объяснила банкетом по поводу дня рождения балерины перед интервью.

В новом выпуске шоу "Алена, блин!" блогер посоветовала гостье проекта признать проблему со спиртным и постараться ее решить.