Асмус, находящаяся на курорте в Египте, пожаловалась на проблемы со здоровьем
2023-02-08 13:25
Актриса Кристина Асмус недавно улетела в Египет со своим возлюбленным и коллегой Романом Евдокимовым, чтобы немного отдохнуть. Знаменитость пожаловалась на проблемы со здоровьем прямо из райского уголка.
Актриса Кристина Асмус Новый год отметила вместе со своими родными в Дубае.
Накануне знаменитость похвасталась, что снова отправилась на отдых, на этот раз в Египет.
Звезда экрана пожаловалась, что частые перелеты отразились на ее состоянии. Актриса почувствовала недомогание, но от развлечений отказаться не смогла.
В результате, Кристина сорвала голос, у нее поднялась температура, появилась боль в глазах, ломота в пятках.
Опубликовано: Наталья Гончарова