Асмус, находящаяся на курорте в Египте, пожаловалась на проблемы со здоровьем

Актриса Кристина Асмус недавно улетела в Египет со своим возлюбленным и коллегой Романом Евдокимовым, чтобы немного отдохнуть. Знаменитость пожаловалась на проблемы со здоровьем прямо из райского уголка.

Актриса Кристина Асмус Новый год отметила вместе со своими родными в Дубае.

Накануне знаменитость похвасталась, что снова отправилась на отдых, на этот раз в Египет.

Звезда экрана пожаловалась, что частые перелеты отразились на ее состоянии. Актриса почувствовала недомогание, но от развлечений отказаться не смогла.

В результате, Кристина сорвала голос, у нее поднялась температура, появилась боль в глазах, ломота в пятках.