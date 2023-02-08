Ряд стран ЕС собираются запретить использование PFAS в промышленности

Фторсодержащие поверхностно-активные вещества (PFAS) используются для покрытия на столовой посуде и дождевиках, но, как показывают исследования они могут нанести вред здоровью и окружающей среде.

Германия вместе с Данией, Нидерландами, Норвегией и Швецией намерена запретить около 10 000 изделий с использованием PFAS в ЕС.

Министр окружающей среды Штеффи Лемке объявила во вторник, что пора положить конец загрязнению окружающей среды, вызванному этими особенно проблематичными химическими веществами.

По оценкам властей, если ничего не предпринять, в течение следующих 30 лет в окружающую среду попадет около 4,4 миллиона тонн PFAS.

«Благодаря своему химическому составу PFAS не разлагаются в окружающей среде в течение очень длительного периода времени», — сказал Лемке.

Проведенное в прошлом году Федеральным агентством по охране окружающей среды исследование выявило чрезмерное количество таких веществ в крови детей и молодых людей.

Примерно у четверти молодых людей концентрация в организме была настолько высока, что «влияние на здоровье больше нельзя исключать с достаточной уверенностью», говорится в сообщении.