Врачи больницы, где лежит Костомаров, закрыли доступ к информации о состоянии здоровья фигуриста из-за утечек

Врачи московской Коммунарки закрыли доступ к информации о состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова.

Российский фигурист Роман Костомаров попал в больницу в тяжелом состоянии 10 января 2023 года.

Доступ к сведениям о состоянии здоровья знаменитости спортсмена был ограничен его лечащими врачами.

В московской Коммунарке была заведена конфиденциальная электронная карта для звезды льда, где прописаны данные о диагнозах, операциях и анализах, посмотреть которые могут только медики, под наблюдением которых находится Роман.

Сегодня у олимпийского чемпиона день рождения.