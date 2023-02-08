Врачи больницы, где лежит Костомаров, закрыли доступ к информации о состоянии здоровья фигуриста из-за утечек
2023-02-08 14:07
Врачи московской Коммунарки закрыли доступ к информации о состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова.
Российский фигурист Роман Костомаров попал в больницу в тяжелом состоянии 10 января 2023 года.
Доступ к сведениям о состоянии здоровья знаменитости спортсмена был ограничен его лечащими врачами.
В московской Коммунарке была заведена конфиденциальная электронная карта для звезды льда, где прописаны данные о диагнозах, операциях и анализах, посмотреть которые могут только медики, под наблюдением которых находится Роман.
Сегодня у олимпийского чемпиона день рождения.
Опубликовано: Наталья Гончарова