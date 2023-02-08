Актер Казаков, ставший инвалидом, ответил на информацию об отношениях с чемпионкой мира

Ставший инвалидом актер Михаил Казаков, сыгравший Илью Полежайкина в "Папиных дочках", завел новые отношения после расставания с супругой. Артист прокомментировал информацию о его романе с чемпионкой мира.

Актер Михаил Казаков, сыгравший Илью Полежайкина в сериале "Папины дочки", высказался по поводу своих отношений с чемпионкой мира.

Летом 2020 года Казаков упал с 12-метровой высоты, получив страшные переломы ног и остался инвалидом.

От артиста ушла жена, но звезда экрана намекнул, что у него новая возлюбленная. Больше никаких комментариев Казаков давать не стал.