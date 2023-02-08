Выступление Инстасамки теперь отменено и в Волгограде

Концерт эпатажной исполнительницы Инстасамки был отменен в Волгограде. Не только в этом городе не хотят видеть артистку. До этого сообщалось, что ее выступления не состоятся и в ряде других российских городов.

Концерт Инстасамки был запланирован в 1-ом клубов Волгограда 18 марта 2023. Жители российского города протестовали против выступления эпатажной артистки.



Организаторы сообщили, что мероприятие не состоится, а тур по России вероятно, пройдет в следующем году.



Примечательно, что в Госдуме призывают запретить творчество Инстасамки вовсе из-за того, что Дарья Затеева (настоящее имя Инстасамки) пропагандирует порнографию, наркотики и алкоголь, о чем сообщает News.ru.