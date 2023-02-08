Санки, катание на коньках и другие зимние развлечения на Руси

В наши дни существует множество видов зимнего отдыха и всевозможных забав. А как это происходило много веков назад.

Санки – развлечение для взрослых и детей

Санки чаще считают детским развлечением. Нередко можно видеть, как дети гурьбой катятся с горки. Также это хорошая альтернатива коляске в зимний период.

На Руси несколько веков назад сани были транспортным средством, проходившим легко по снегу. И скорость у них была большая.

Катание на коньках

На Руси не менее популярным было катание на коньках. От современных они конечно сильно отличались, так как изготавливались из берцовых костей животных.

Такие простые конструкции привязывали верёвками к ногам. А железные полозья к ним стали прикреплять в период правления Петра первого.

Катание с горки

Снежные горки давно стали любимой забавой на Руси. Такое развлечение было не только для детей, но и для взрослых. Что только не использовали вместо санок.

Это были и перевёрнутые скамейки, деревянные корыта, шкуры животных, дощечки.

Снеговики

Традиция лепить снежных баб пришла к нам из далёких времён. И этому придавалось некое значение, так как люди верили, что зима – это суровая женщина, живущая где-то за облаками.

Поэтому снежной фигуре отводилась роль идола.

Снежные крепости

Возведением снежных крепостей занимались дети и взрослые. Для укрепления снежных стен их обливали водой.

После того, как оборонительные сооружения были готовы, участники игры делились на две команды. Исходя из правил – одни нападали, а другие защищались.

Ярмарочные игры

Одной из наиболее популярных ярмарочных игр на Руси было такое развлечение, как залезать на столб. Его ставили на площади во время праздника.

На самом верху столба подвешивали какой-нибудь подарок. Это могли быть как сапоги, так и кусок ткани. Чтобы заполучить подарок, необходимо было забраться на столб. Однако, это было весьма сложно, так как высокий и гладкий столб дополнительно обливали водой, чтобы он был скользким.