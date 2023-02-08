Уникальное явление: рядом плывущие корабли притягиваются друг к другу

Есть такое утверждение, что речные и морские суда, плывущие рядом, притягиваются друг к другу, даже если постоянно держат курс прямо.

Динамика потоков жидкости порой может творить «чудеса». Плывущие рядом ровно в одном и том же направлении суда начинают вдруг сближаться друг с другом, движимые невидимой силой.

Однако гидродинамика может достаточно легко объяснить, почему происходит это явление.



Этот эффект описывается уравнением Бернулли, которое связывает скорость стационарного потока жидкости с давлением, которое он оказывает на объекты. Согласно этому уравнению, при увеличении скорости потока снижается давление, которое он создает.

Когда два судна идут близко друг к другу, скорость потока воды между их «внутренними» — расположенными друг напротив друга — бортами становится выше, из-за чего снижается давление жидкости на борта.



При этом сила, действующая на «наружные» борта остается той же самой. В результате возникает разница давлений, которая толкает корабли друг к другу. Скорость, с которой суда будут сближаться, зависит от нескольких параметров.

Во-первых, это размер судов. Наиболее явно эффект присасывания будет проявляться для кораблей различающихся размеров. Поэтому на небольшой лодке опасно проплывать мимо большого корабля — она может так сильно удариться, что перевернется вместе с людьми.



Второй фактор — скорость. Чем выше скорость судов, тем ниже давление между их внутренними бортами и тем сильнее потоки жидкости сближают их. Также многое зависит от расстояния — чем оно меньше, тем выше сила, присасывающая суда.