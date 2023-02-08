Sky News: Сунак пообещал, что Британия поставит Киеву дальнобойное оружие

Британский премьер Риши Сунак утверждает, что Минобороны Великобритании передаст Украине оружие с большим радиусом действия.

В среду Владимир Зеленский провёл личную встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в ходе которой последний публично заявил, что администрация Лондона обязуется поставить украинским войскам оружие с максимально возможным радиусом действия с целью оказания помощи Киеву в сопротивлении российской спецоперации.

Также Сунак заверил, что Британия намерена расширить программу обучения солдат вооружённых сил Украины по стандартам стран-участниц блока НАТО.