Птичий помет вредит лакокрасочному покрытию авто, особенно, если вовремя не убрать

Стоит быть предельно осторожными: так как больше всего ущерба наносит неверная попытка удаления данных экскрементов.

В фекалиях птиц содержатся высокоррозийные кислоты и вещества, способные запросто навредить краске и в результате оставить на поверхности автомобиля не слишком красивые пятна.

Вот только для самого лака этот навоз не вреден, только в соединении с солнечными лучами и высокой температурой. Ведь в такой момент начинается его размягчение.

Как правильно его убирать:

Для начала следует понять, в каком виде представлен помет: в свежем либо сухом. И, тем не менее, как только будет видно загрязнение, нужно тут же приступать к делу.

Если свежие – промыть автомобильным шампунем, который по своим характеристикам довольно крепкий и сможет качественно все удалить.

После чего необходимо тщательно простирнуть грязную тряпку, причем желательно брать из микрофибры;

Если сухие – обработать участок при помощи универсального очистителя. Затем автомобильным шампунем.

В процессе удаления пятен важно избегать подобных ошибок:

Отмывать пятна, взяв сухую тряпку нельзя.

В птичьем помете могут содержаться всевозможные семена, зерна либо камушки, оставляющие некрасивые отметины на лакокрасочном покрытии. Следовательно, не рекомендуется даже пробовать убрать пятно обычной сухой тряпкой.

Оставлять помет на длительный срок.

По причине высокого содержания кислот помет невероятно агрессивен и моментально разрушает разные слои краски.

К тому же первые повреждения уже отлично видны через пару дней после произошедшего. Поэтому, если ничего не делать, то со временем начинает происходить разрушение всего листового металла. И тогда придется перекрашивать свой транспорт полностью.

Забыть авто с загрязнением под палящим солнцем.

Как только на поверхности машины был обнаружен птичий помет, только вот времени, чтобы его сразу убрать, практически нет.

Значит стоит тут же перегнать ее в тень.

Иначе прямые солнечные лучи сделают все так, что фекалии буквально впитаются в краску и мгновенно начнут свое вредное воздействие.

Если придерживаться всего вышесказанного, то не нужно будет тратить денежные средства на восстановление прежнего вида.