Участники шоу Дом-2 Дмитриенко и Рапунцель разводятся

Интересно, что Новый год супруги встретили вместе. Ольга фотографировалась с мужем и дочками со счастливой улыбкой на лице.

На развод через Московскую коллегию адвокатов "Демидов, Сахаровский и партнеры" подал Дмитрий, уверяя, что больше не намерен терпеть ссоры и разногласия с женой.