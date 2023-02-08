Участники шоу Дом-2 Дмитриенко и Рапунцель разводятся

2023-02-08 15:36

История любви звезд телестройки "Дом-2" Дмитрия Дмитриенко и Ольги Рапунцель закончена. Знаменитости разводятся.

Участник шоу "Дом-2" Дмитрий Дмитриенко подал на развод, решив расстаться со своей женой и коллегой по проекту Ольгой Рапунцель, с которой воспитывает 2-ух дочерей.

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    Интересно, что Новый год супруги встретили вместе. Ольга фотографировалась с мужем и дочками со счастливой улыбкой на лице.

    На развод через Московскую коллегию адвокатов "Демидов, Сахаровский и партнеры" подал Дмитрий, уверяя, что больше не намерен терпеть ссоры и разногласия с женой.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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