Огромное количество восстаний началось из-за сущей ерунды и вот примеры

Истории о драке клоунов и пожарных, которая произошла в борделе и вылилась в массовые беспорядки, или мятеж в Иудее, случившийся из-за того, что римский солдат забрался на галерею храма и начал вертеть там голой задницей.

Бунт против воздушного шара. 1864 год

«Деревенщины, скоты! Они уничтожили мой летательный аппарат!», — жаловался газетчикам британский пионер воздухоплавания Генри Коксвелл. И его ярость можно понять. 11 июля 1864 года Коксвелл организовал в английском городе Лестер запуск своего воздушного шара.

По его задумке, это был праздник технического прогресса: в присутствии тысяч людей аппарат взмыл бы в воздух, пролетев над восхищенной толпой.

Коксвелл даже взял с собой в путешествие пару дам — чтобы махали простакам с небес своими белоснежными ручками. Но в действительности все закончилось отвратительной дракой, самого изобретателя чуть не убили, а его воздушный шар разорвали на куски.

На месте запуска аппарата собралось 50 тысяч человек — стеклись зеваки со всей округи.

Местные жители сразу принялись распивать спиртное и устраивать потасовки. К тому моменту, как Коксвелл вышел к толпе, чтобы представить свой воздушный шар, народ уже был изрядно пьян и готов к приключениям. Люди в передних рядах пустили слух о том, что аппарат не настоящий, а человек перед ними — самозванец.

На галерке уже начали развлекаться серьезным мордобоем. Подключилась полиция, и в давке один из констеблей пнул упавшую на землю девушку.

Задние ряды стали взрывчаткой, передние — запалом. Толпа, подогретая драками и историей о том, что шар не взлетит, пришла в ярость. Она обступила аппарат, кто-то схватился за корзину и начал раскачивать ее, требуя, чтобы Коксвелл немедленно поднял шар в воздух.

Напрасно он пытался объяснить, что с кучей придурков, прицепившихся к корзине, это невозможно. Драка переросла в бунт. Самого изобретателя и сопровождавших его дам едва не убили на месте. Коксвелл сбежал под защитой полицейских, спрятался в соседнем доме и с гневом наблюдал, как толпа рвет на части его детище. После этого жителей Лестера еще долго обзывали словом baloonatics.

«Бунт гоголь-моголя». 1826 год

«Бунт гоголь-моголя» — студенческая вечеринка, которая слегка вышла из-под контроля. По старой традиции в канун Рождества выпускники военной академии Вест-Пойнт устраивали грандиозный кутеж в казармах. Однако в 1826 году руководство решило устроить «сухой закон».

Естественно, самые активные студенты придумали, как это обойти: они контрабандой пронесли на вечеринку целые бочки с бренди и наделали ядренейшего гоголь-моголя (в США этот яичный коктейль зовется eggnog). Кстати, организатором затеи был Джефферсон Дэвис — будущий президент Конфедеративных Штатов Америки.

К четырем утра вечеринка стала настолько шумной и безудержной, что это привлекло внимание руководства Вест-Пойнта. Когда преподаватели попытались остановить балаган, студенты впали в ярость и начали громить казармы. Они разбивали окна и крушили мебель.

Казарменного старосту побили бревном, один из гуляк выстрелил в преподавателя из пистолета. Остальные похватались за парадные мечи и начали угрожать, что порубят преподов к чертовой матери.

Под конец вечеринки курсанты забаррикадировались в казарме и держали оборону, как и подобает настоящим воинам — то есть до тех пор, пока всех не сразило похмелье.

В итоге 12 бунтовщиков были отчислены, а остальных просто пожурили.

А вот зачинщику Джефферсону Дэвису повезло — во-первых, остальные студенты его не сдали, а во-вторых, он напился и вырубился одним из первых, застав лишь начало бунта, и большую его часть пролежал в отключке.

Пасхальный бунт в Иудее. Примерно 50-й год н.э.

Правление прокуратора Иудеи Кумана была крайне неудачливым. Он правил всего несколько лет: с 48 по 52 годы нашей эры (как раз вскоре после Понтия Пилата) — и за этот короткий промежуток Иудея пережила три больших восстания.

Первое из них случилось на Пасху прямо у Иерусалимского храма, когда один из римских солдат решил показать толпе иудеев свою задницу. Вот, как об этом пишет историк и военачальник Иосиф Флавий:

«Римляне поставили на галерее храма когорту, так как они всегда имели обыкновение во время праздников держать войско под оружием, дабы предостерегать собравшийся народ от возмущения. Случилось тогда, что один из солдат поднял вверх свой плащ, неприлично изогнулся, обратился к иудеям задом и издал звук, соответствовавший принятой им позе».

Возмущенные иудеи начали кидать в римлян камни и требовать, чтобы солдата, учинившего такое святотатство, немедленно передали им для расправы.

Толпа, подогретая оскорблением, учинила беспорядки. Куман вызвал подкрепление, которое вызвало панику в рядах восставших.

Согласно тому же Флавию, в начавшейся давке было растоптано и раздавлено насмерть больше десяти тысяч человек: «Так праздник превратился для всего народа в день плача, и каждый дом наполнился воплями и рыданиями». А Кумана в итоге все равно свергли, он выжил, но попал в опалу к императору Клавдию и доживал свои дни в ссылке.