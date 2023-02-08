Наше отношение к окружающим отражает то, как мы относимся к самим себе

Доверяя себе, прислушиваясь к своим мыслям, чувствам и эмоциям, мы становимся более настоящими.

Всякий раз, осуждая кого-то за глаза или открыто, вы встречаетесь с собственной тенью. Адресуйте эти слова себе, потому что все сказанное — это именно то, что вам нужно, чтобы исцелить, принять и преобразовать в самой себе.

Язвительные комментарии в адрес окружающих — верный признак того, что вам неуютно в собственной шкуре.

Вы слишком строги к себе и не принимаете сами себя. Осуждая других, мы не только выдвигаем на первый план один из аспектов собственной жизни, но и неосознанно причиняем кому-то боль, основываясь на собственном мировоззрении.

Ждете одобрения окружающих

Мы ищем внимания и одобрения со стороны, когда нам чего-то не хватает. Пустота, которую необходимо заполнить без нужных инструментов и самоанализа.

Чтобы понять и устранить причину, мы ждем реакции извне. Вы сами — и причина, и реакция.

То, чего вы ждете от мира, уже есть внутри вас, вы уже знаете ответ, потому что задали этот вопрос. Измеряйте себя по своим собственным стандартам и задавайте высокую планку, потому что вы того стоите.

Ставите себя на последнее место

Делать что-то хорошее для других — приятно, но нельзя забывать и о здоровом эгоизме. Полностью отдавая свое время, энергию и доброту, мы уверены, что это нормально.

Но имейте в виду, что мы, как и машины, не можем двигаться дальше без дозаправки.

Постоянно делаете то, что вам не нравится

Будь то работа, образ жизни или отношения, продолжение того же энергетического цикла, который не идет вам во благо, вредно для здоровья. Это может вызвать психические и эмоциональные расстройства.

Если вы чувствуете себя белкой в колесе, пора выбираться. Это не принесет вам никакой пользы ни сейчас, ни потом. Верьте, что счастье поджидает вас за ближайшим углом, непременно.

Вы часто испытываете гнев

Это признак того, что вы эмоционально или психологически недовольны нынешней ситуацией.

Проще говоря, ваши основные потребности не удовлетворяются, и ваше эго, «Я», громко и ясно дает понять, что вам нужно чуть лучше о себе заботиться.

Позволяете другим излишне вмешиваться в свою жизнь

Родители, друзья, коллеги или начальники — все раздают нам советы (просим мы об этом или нет — совсем другая история).

Смысл в том, чтобы прислушиваться (если есть желание), но не следовать им слепо. Почувствуйте сами, резонирует ли то, что вам говорят, с вашей натурой. Все ваши решения — это ваша жизнь, которую проживаете только вы сами.

Вы часто лжете «во спасение»

Даже самая маленькая ложь — это отражение вашего неуважения к себе. Будьте собой, будьте настоящей, вы хороши такая, какая есть. Никогда не опускайтесь до того, чтобы произвести на кого-то впечатление. Тот, кто не уважает правду, не стоит вашего времени.

Вы скрываете эмоции

В попытке заглушить эмоции мы избавляемся от обостренного чутья (интуиции) с помощью алкоголя, наркотиков, сигарет и всего, что служит отвлекающим фактором, препятствующим решению очевидных проблем. Самое печальное, что забывая плохое, мы забываем и хорошее.

Вы не принимаете плохое вместе с хорошим

Невозможно долить воды в уже наполненную чашу.

Когда мы не можем отпустить пережитый опыт, прорабатывая его эмоционально, психологически и духовно, мы чувствуем, что просто не способны вынести плохое вновь, или думаем про себя: «Если случится что-то еще, я просто не выдержу».

Мы стремимся к веселью и радости и порой отрицаем всякую ответственность. Иногда это называют кризисом среднего возраста.

Это все то, чего мы упорно избегали, но в какой-то момент оно обязательно приходит в нашу жизнь.

Если мы перестаем убегать и сдаемся страданиям, их власть над нами ослабевает, и мы готовы начать все заново. Опустошите свою чашу.

Вы слишком строги к себе

Самопринятие и смирение идут рука об руку. Мы совершенны такими, какие есть. Если кто-то собирается вести счет ошибкам — остановитесь.

Жизнь состоит в том, чтобы учиться и расти, а не подсчитывать очки в карму. Когда мы можем простить себя за то, что раньше не знали того, что знаем сейчас, мы поднимаемся на новый уровень — в любовь и принятие себя, и сбрасываем бремя. Вы слишком долго несете этот груз. Бросьте рюкзак.

Вы не доверяете интуиции

Ваше сердце все знает задолго до того, как сознание обработает чувства.

Всегда чувствуется аккуратный толчок, внутреннее понимание того, следует или не следует действовать в той или иной ситуации. Но зачастую этот намек упускается из виду. Его прячут эмоциональные триггеры мозга, которые затуманивают разум и сбивают с курса.

Именно поэтому говорят, что не следует принимать поспешных решений, и это действительно так. Давайте себе время отделить чувства и внутреннее знание от эмоций, а затем доверьтесь себе. Доверяйте инстинктам и верьте, что в жизни сердце всегда найдет выход.