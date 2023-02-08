По этим признакам в средневековье определяли ведьм

Огромное количество красивых женщин были уничтожены во темные времена Средних веков. Были написаны трактаты, выпускались брошюры по "вычислению" служительниц Сатаны.

В Средние века стройные девушки тоже подвергались общественному остракизму. Логично же - как может тяжеловесная дама, килограмм 80 весом смогла бы сесть на метлу и полететь.

Подозрение вызывали все женщины, у которых был малый вес.

Необычное поведение:

Отклонения в психике были всегда, но в Средние века полностью отсутствовала база знаний на этот счет. Поэтому, как и все непонятное, общество притягивало к психическому отклонению происки Сатаны.

Человеку было достаточно просто говорить на улице с самим собой и на него тут же доносили в инквизицию.

Родимые пятна или родинки:

В описании множества дьявольских персонажей в литературе можно встретить этот приметный признак.

Несмотря на то, что родинки были практически у всех, то за этот признак вполне могли зацепиться, чтобы отправить несчастную на суд.

Прокисшее молоко:

Подозреваемых в колдовстве испытывали молоком. Если рядом с женщиной находилось молоко или масло и оно вскоре прокисало, то она непременно ведьма.

Про то, как хранились продукты и какие у них были сроки годности никто, разумеется, не говорил.

Повитуха:

Просвещенная инквизция презирала акушерок и повитух. Они были уверены, что они, конечно, помогают роженицам, но с другой обладают тайными знаниями, которые могут навредить всем неугодным.

И вообще, в те времена женщина с какими-то определенными знаниями осуждалась мужчинами.

Красота:

Во все времена красота была поводом для зависти. Ведь остальные женщины тоже хотели быть такими же привлекательными, а мужчины боялись, что красотка им откажет и тем самым унизит.

Утверждали, что если девушка родилась с ангельской внешностью, то это все происки злых сил, чтобы ей было проще завлекать в свои сети окружающих.