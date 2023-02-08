Пасечник: в ЛНР «очень сложная» ситуация из-за скорого наступления ВСУ

Леонид Пасечник рассказал о сложной ситуации в Луганской Народной республики и подготовке украинской армии к наступлению на регион.

Временно исполняющий обязанности губернатора ЛНР Леонид Пасечник дал интервью телеканалу "Россия 24", где публично заявил, что по всей линии соприкосновения в республике сейчас очень сложная ситуация, поскольку вооружённые силы Украины подготовили крупную группировку для наступления на позиции российских военных в Донбассе.

По данным Пасечника, под удар могут попасть такие города Луганской Народной республики как Рубежное, Лисичанск, Сватово, Кременная и Троицк.