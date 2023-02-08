Дачники с внушительным опытом рассказали, как правильно копулировать плодовые деревья

Копулиро́вка (лат. copulo — соединяю) — способ прививки черенком, когда привой и подвой имеют одинаковую толщину.

Прививка черенком:

Копулировка, или прививка черенками, очень популярный вариант размножения сортовых деревьев и кустарников.

Суть метода заключается в соединении дички, служащей подвоем, и черенка сортового дерева или кустарника, желательно одинаковых по диаметру.

Данный способ сможет освоить даже начинающий садовод, так как сортовые веточки хорошо срастаются с молодыми дикорастущими деревьями.

Рекомендуемые сроки проведения:

Лучшее время для проведения копулировки — ранняя весна. Важно, чтобы на подвое не начали набухать почки.

Например, вишню, черешню и сливу лучше привить в конце марта или начале апреля, а яблоню и грушу можно с начала апреля до середины июня.

Залог успеха в заранее заготовленных черенках, когда побеги находятся в спящем состоянии.

Виды копулировки:

Успешно применяются два вида копулировки — простая и улучшенная. Суть простой технологии в том, что следует ровно состыковать два одинаковых среза, чтобы совпали камбиальные слои.

После, крепко закрепить место прививки шпагатом или специальной лентой. Улучшенная копулировка наиболее востребована садоводами.

Этот способ отличается тем, что срез образует плотный замочек, благодаря специальному расщепу. Привой будет крепче держаться в подвое и поэтому успешно привьётся.

Тонкости выполнения простой копулировки, при точном выполнении всех шагов, почки прорастут через две недели:

Подготовка подвоя. Подвой следует протереть чистой влажной тканью и выбрать на нём ровное место без дефектов коры. Специальным ножом сделать ровный срез под углом 25-30 градусов. Длина среза должна быть больше диаметра подвоя в 3-5 раз.

Подготовка привоя. Для привоя нужно подобрать сортовой черенок с 2-4 почками, отступить 1 см вниз от самой нижней почки и сделать ровный срез, по длине совпадающий со срезом подвоя.

Соединение срезов. Следует приложить привой к подвою и прижать плотно друг к другу, чтобы получился ровный побег.

Фиксация срезов. Место прививки необходимо крепко зафиксировать, можно туго обмотать место прививки полиэтиленовой плёнкой. Важно выполнять эту процедуру внахлест, чтобы не было просветов, не допуская смещения камбия.

Защита прививки. Чтобы верхняя почка не засохла, место среза следует промазать садовым варом.

При данном виде копулировки на обоих срезах делают расщепы для лучшего сцепления в замочек. Инструкция пошагово:

Подготовка подвоя. Подвой следует протереть чистой влажной тканью и сделать ровный срез.

Подготовка привоя. На черенке сделать ровный срез, по длине совпадающий со срезом подвоя.

Делаем расщепы. Делим мысленно срез на три части и отступив, от верхнего края одну треть, делаем разрез по оси побега. Глубина расщепа должна быть около 1 см. Данную процедуру следует выполнить на привое и подвое.

Соединение черенка с подвоем и фиксация. Завести черенок к привою, защепив расщепы в виде замка. Соединение срезов получается довольно крепкое, не страшно, если толщина веток будет немного отличаться.

При таком виде сцепления прививка довольно быстро приживётся. Место соединения плотно зафиксируйте, а верхний срез замажьте садовым варом.

Защита места прививки. После процедуры прививания черенка следует надеть на него чистый полиэтиленовый пакет и завязать его чуть ниже места прививки, тогда ни одна почка не засохнет, и в скором времени появятся первые листочки.