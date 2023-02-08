Повалий призналась, что переехала в Россию из-за нацизма в ее родной Украине

Украинская исполнительница Таисия Повалий не стала скрывать, что ее переезд в Россию связан с тем, что на ее родине "процветает" нацизм.

Украинская исполнительница Таисия Повалий после запуска спецоперации в Украине приняла сторону РФ и переехала сюда.

Знаменитость призналась, что не хотела уезжать из родного государства, но события февраля 2022 года продиктовали свои условия.

Поддержка России Повалий дается нелегко, так как ее критикуют соотечественники, но никакой предательницей, она себя не считает, заявляя, что в Москве чувствует себя в безопасности.

Также артистка совсем недавно перевезла в российскую столицу свою пожилую маму, которую было тяжело на это уговорить.