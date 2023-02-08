Главу МВД Южной Кореи отправили в отставку после случая с давкой в Сеуле на Хэллоуин

Решения, принятые Ли Сан Мином во время драматической давки в Сеуле 29 октября, могли способствовать плохо скоординированному развертыванию служб экстренной помощи в южнокорейской столице, заключила парламентская комиссия.

Парламент Южной Кореи проголосовал в среду (8 февраля) за увольнение министра внутренних дел страны после давки в Сеуле, в результате которой погибло более 150 человек.

Министра внутренних дел Ли Сан Мина отправили в отставку после того, как он столкнулся с резкой критикой за то, как он справился с катастрофой 29 октября 2022 года в космополитическом районе Итхэвон.

Ли Сан Мин будет отстранен от своих официальных обязанностей после предложения об импичменте, которое было принято 179 голосами против 109 в парламенте.

Окончательное решение по этому вопросу остается за Конституционным судом.