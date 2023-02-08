Шольц предупредил нелегальных мигрантов: «Любой, кто не получает права на пребывание, должен покинуть Германию»

Олаф Шольц выразил уверенность в прогрессе общей миграционной политики ЕС в заявлении правительства на саммите ЕС в четверг.

В среду он упомянул о важности иммиграции из-за нехватки квалифицированных рабочих, но также выступил за более строгое соблюдение политики предоставления убежища: «Любой, кто не получает права на пребывание, должен покинуть Германию».

«Нам нужна ясность в отношении того, кто и почему приезжает в Европу», — сказал Шольц, имея в виду уже принятые меры.

На прошлой неделе Комиссия ЕС представила план из четырех пунктов по борьбе с нелегальной миграцией. Предложения направлены на лучшую охрану внешних границ ЕС, увеличение числа репатриантов, большую солидарность между государствами-членами ЕС и более тесное сотрудничество с третьими странами.

Реформа европейской системы предоставления убежища годами блокировалась государствами, выступающими против более справедливого распределения просителей убежища.

Шольц сказал, что необходим более эффективный контроль внешних границ, в том числе с помощью агентства по охране границ ЕС Frontex. Он также поддерживает планы по созданию базы данных ЕС по отпечаткам пальцев Eurodac и правила досмотра, которые призваны сделать возможными меры по идентификации и проверке безопасности лиц, ищущих убежища, на внешней границе.