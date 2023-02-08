Прокуратура Гааги заявила, что Путина нельзя судить за сбитый над Украиной Боинг

В Нидерландах считают, что президента РФ Путина нельзя судить за сбитый Боинг.

В Нидерландской прокуратуре прокомментировали дело о сбитом над Украиной Малаазийском самолете Боинг 777.

Из заявление правоохранителей следует, что президента Российской Федерации Владимира Путина нельзя судить по данному делу.

Причина в том, что он является главой государства и не может быть привлечен к ответственности из-за иммунитета.