Лолита заявила, что отказалась от употребления алкоголя совсем
2023-02-08 16:18
Известная певица Лолита Милявская сообщила, что не употребляет спитрные напитки совсем.
Лолиту Милявскую замучили с вопросами о том, как ей удалось так сильно похудеть.
Певица не стала скрывать, что обратилась к эндокринологу за помощью, который "занялся тем, что сломалось" в организме знаменитости.
Также Милявская сообщила, что исключила из своего рациона горячительные напитки, которые не употребляет теперь ни при каких условиях.
Опубликовано: Наталья Гончарова