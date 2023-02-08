Лолита заявила, что отказалась от употребления алкоголя совсем

Известная певица Лолита Милявская сообщила, что не употребляет спитрные напитки совсем.

Лолиту Милявскую замучили с вопросами о том, как ей удалось так сильно похудеть.

Певица не стала скрывать, что обратилась к эндокринологу за помощью, который "занялся тем, что сломалось" в организме знаменитости.

Также Милявская сообщила, что исключила из своего рациона горячительные напитки, которые не употребляет теперь ни при каких условиях.