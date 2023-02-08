Шольц: Берлин не будет участвовать в соревновании по поставкам оружия Киеву

Олаф Шольц утверждает, что страны НАТО не должны соревноваться в том, кто больше поставит Украине вооружений.

8 февраля немецкий канцлер Олаф Шольц публично заявил, что попытка начать соревнования по количество поставок оружия украинским войскам подрывает единство блока НАТО, ввиду чего правительство Германии отказывается от участия в подобных мероприятиях.

По мнению Шольца политикам из государств Североатлантического альянса следует воздержаться от резких высказываний и призывов передать Киеву истребители, подводные лодки и дальнобойное оружие, поскольку это может спровоцировать новый виток эскалации в и без того сложных отношениях между Россией и Западом.