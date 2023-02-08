Сунак пообещал помогать Украине до достижения военной победы в 2023 году

Риши Сунак утверждает, что правительство Британии намеревается оказывать поддержку Украины до того момента, как она одержит победу над Россией.

В среду Владимир Зеленский прибыл в Лондон с официальным рабочим визитом, где провёл переговоры с британским премьер-министром Риши Сунаком. Во время разговора Сунак заверил Зеленского, что Великобритания намерена поддерживать Киев до момента одержания военной победы Украины над войсками России.

При этом Риши Сунак отметил, что искренне верит в способность украинской армии победить российские войска до конца текущего года. Примечательно, что после встречи с Сунаком Владимир Зеленский провёл переговоры с новым британским королём Карлом lll.