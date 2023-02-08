Предприниматель из Саратова подал на Киркорова в суд из-за причала для яхт

На исполнителя Филиппа Киркорова подали в суд из-за причала для яхт. На этот раз истцом стал бизнесмен из российского города Саратова.

Дело в том, что саратовский предприниматель потребовал снести причал возле шикарного дома Филиппа Киркорова на Москве-реке, считая объект незаконным и мешающим рыболовству, о чем сообщает Телеграм-канал "Mash".

Ситуацию взялся прокомментировать звездный адвокат Александр Добровинский, который защищает права артиста.

Юрист пошутил, что истец "по всей видимости, хочет ловить рыбу исключительно из дома Киркорова".