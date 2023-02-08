Зеленский поблагодарил парламент Британии за поставку самолётов Киеву

8 февраля Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где выступил перед британскими парламентариями.

Вечером среды Владимир Зеленский провёл выступление в парламенте Великобритании, где публично заявил, что покидает стены ведомства и заранее выражает благодарность администрации Лондона за будущие поставки английских самолётов украинским войскам.

Примечательно, что во время визита в Британию Зеленский также пообщался с её премьер-министром Риши Сунаком, который пообещал поддерживать Украину в 2023 году до полной победы ВСУ над российскими войсками. При этом Сунак выразил уверенность, что армия Украины гарантированно одержит победу над Россией в этом году.