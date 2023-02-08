BFM TV: Зеленский летит в Париж на встречу с Макроном после визита в Лондон

Владимир Зеленский намеревается посетить Париж для переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном.

8 февраля французский телеканал BFM TV сообщил, что Владимир Зеленский, который сегодня прибыл в столицу Великобритании с рабочим визитом, вечером среды вылетит в Париж, где проведёт переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Известно, что во время беседы с премьер-министром Британии Риши Сунаком Зеленский заранее поблагодарил администрацию Лондона за будущие поставки истребителей войскам Украины. В то же время Сунак пообещал, что Великобритания будет поддерживать Киев до его военной победы.