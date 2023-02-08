Минообороны России сообщило о ликвидации цехов по модернизации беспилотников в Харькове
Министерство Обороны Российской Федерации заявило об уничтожении харьковских цехов авиазавода, где модернизировались беспилотники.
8 февраля Минобороны России заявило о ликвидации харьковских цехов авиазавода, где велась деятельность по модернизации беспилотников, включая дронов-камикадзе.
Официальный представитель ведомственной инстанции Игорь Конашенков сообщил на брифинге сегодня, что в украинском Харьков ликвидированы цеха предприятия авиационной промышленности, где модернизировались беспилотники и барражирующие боеприпасы.
Также Конашенков информировал, что ВС РФ наступают в направлении Донецка, нанося удары по противнику на купянском, красно-лиманском, южно-донецком и херсонском направлениях.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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