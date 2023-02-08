Макгрегор: стратегия Суровикина и Герасимова по Украине сработала

Полковник США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что командующие российской спецоперацией в Украине выбрали верную стратегию для победы.

Вечером среды отставной полковник Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор публично заявил, что экс-командующий спецоперацией армии России в Украине генерал Сергей Суровикин и сменивший его генерал Валерий Герасимов выбрали верную стратегию, задумав "обескровить" украинскую армию для её полной ликвидации.

По мнению Макгрегора, представители Генштаба ВСУ обманывают себя, утверждая, что через несколько дней они получат новую помощь от стран Запада, которая изменит положение дел на поле боя, однако это не соответствует действительности.