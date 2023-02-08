Уолт Дисней подделал документы, подружился с мышами и 30 лет терпел убытки, но создал свою империю
Имя Диснея давно стало нарицательным и ассоциируется с американской мечтой, одноименной студией и многочисленными парками развлечений по всему миру.
Но до того, как оказаться на вершине Дисней прошел длинный путь полный терний и преград.
Он рисовал с детства, а свой заработок от продажи газет на улице тратил на принадлежности для рисования. В один прекрасный момент он понял, что рисунки стоят денег и успешно продавал своим соседям портреты их домашних любимцев.
В 16 Уолт отправился на войну, а чтобы попасть на фронт Первой мировой был вынужден подделать дату рождения в метрике. Так он ушел от деспотичного отца в самостоятельную жизнь.
Воевал Дисней во Франции в составе бригады «Красного креста», автомобиль службы художник сделал уникальным, разрисовав кузов забавными персонажами.
В послевоенное время смого получить художественное образование и открыл свою первую фирму в Канзас-сити с другом Абом Айверксом. Когда стартап потерпел неудачу, друзья пришли в Голливуд.
Уолт с братом Роем, сняли гараж, где было немало мышей. Здесь они разместили два стола и ветхую камеру. Здесь Уолт впервые подружился с грызунами, которые потом стали символом империи Диснея.
Первые мультсериалы про Алису и кролика Освальда, созданные компанией Диснея, пользовались успехом, но все лавры пожали продюсеры. Они вдобавок увели художников, которые работали на Уолта.
Диснея это не сломало, и он решил удивить мир по-настоящему. Так он придумал Микки Мауса, прототипом которого стали те самые мыши из гаража.
Имя Микки мышонку дала жена Уолта Лилиан. Персонаж, который никогда не сдается получил характер самого Уолта и сразу полюбился зрителям всех возрастов.
Дисней настолько крепко смог защитить свои авторские права, что в последствии звезда мультсериала стала именем нарицательным для Федерального закона США от 1998 года об авторском праве, который называют не иначе, как «закон Микки Мауса».
Золотым веком для Диснея стал период с 1936-го по 1942-ой год, когда вышли такие ленты, как «Белоснежка», «Пиноккио», «Дамбо» и «Бэмби». Вообще Дисней создал 497 короткометражных, 56 игровых, 21 полнометражный и 7 документальных фильмов, 330 часов «Клуба Микки» и более 400 часов других телешоу.
Он создал первый в мире звуковой мультфильм, первый полнометражный и первый музыкальный мультипликационный фильм. Получил 26 премий «Оскар», высшую правительственную награду США и множество других премий.
Любопытно, но за «Белоснежку» впервые в истории Дисней получил еще семь маленьких фигурок по числу гномов.
С новым персонажем Дисней решил покорить широкого зрителя на телевидении и оправился за деньгами для собственной студии на «Эй-Би-Си».
Благодаря контракту Уолт Дисней внес на ТВ ее неотъемлемую развлекательную составляющую.
Сделка сделала Уолта миллионером, и он впоследствии выкупил «Эй-Би-Си», сохранив работу многим сотрудникам телекомпании.
А вскоре пришла очередь «Диснейленда». Первый парк был открыт 13 июля 1955 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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