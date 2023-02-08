Зеленский подарил парламенту Великобритании шлем украинского лётчика
Владимир Зеленский выступил в британском парламенте, попросив администрацию Лондона о поставках истребителей Украине.
8 февраля Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где провёл переговоры с британским премьер-министром Риши Сунаком, также встретившись с королём Великобритании Карлом lll. Позднее Зеленский посетил местный парламент, выступив там и подарив его членам шлем лётчика ВВС Украины с подписями личного состава ВСУ.
Покидая парламент, Владимир Зеленский публично заявил, что заранее благодарит его членов за поставку "мощных английских самолётов" украинским войскам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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