Блащак: Польша хочет создать сервис-центры для «украинских» танков Leopard

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак предложил создать центры по ремонту немецких танков Leopard, которые будут переданы Киеву.

8 февраля польский министр обороны Мариуш Блащак публично заявил, что администрация Варшавы инициировала создание специального сервис-центра, который будет занят в сфере ремонта и обслуживания немецких танков Leopard, готовящихся для отправки в Украину в рамках пакетов военной помощи.

По данным Блащака, он уже представил свою идею на рассмотрение министру обороны Германии Борису Писториусу, который является инициатором идеи о поставке западных танков Киеву.