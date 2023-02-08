Блащак: Польша хочет создать сервис-центры для «украинских» танков Leopard
Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак предложил создать центры по ремонту немецких танков Leopard, которые будут переданы Киеву.
8 февраля польский министр обороны Мариуш Блащак публично заявил, что администрация Варшавы инициировала создание специального сервис-центра, который будет занят в сфере ремонта и обслуживания немецких танков Leopard, готовящихся для отправки в Украину в рамках пакетов военной помощи.
По данным Блащака, он уже представил свою идею на рассмотрение министру обороны Германии Борису Писториусу, который является инициатором идеи о поставке западных танков Киеву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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