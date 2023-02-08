Генерал Виттманн назвал критерии участия Германии в конфликте на Украине
Отставной немецкий генерал Клаус Виттманн рассказал, при каких условиях будет считаться, что Германия участвует в украинском конфликте.
8 февраля отставной генерал ФРГ Клаус Виттманн провёл пресс-конференцию, в рамках которой заявил, что Германия станет участником боевых действий в Украине согласно уставу международного права, если направит в эту страну собственные войска.
Также Виттманн отметил, что правительство Германии поступило правильно, отказавшись обеспечивать бесполётную зону над территорией Украины, поскольку для её поддержания немецкие войска были бы вынуждены сбивать российские самолёты и наносить удары по территории России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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