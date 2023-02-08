Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ
2023-02-08 17:04
О том, что журналиста и ведущего Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ, сообщил бывший член СПЧ, правозащитник Игорь Каляпин.
Николай Сванидзе, госпитализированный с пневмонией и отеком легких, был отключен о аппарата искусственной вентиляции легких, о чем сообщил бывший член СПЧ, правозащитник Игорь Каляпин.
Каляпин заявил, что об этом его информировали ночью, но, что происходит с журналистом дальше, он не в курсе.
Сванидзе положили в инфекционную больницу 5 февраля, так как лечение лекарственными средствами дома не дало результатов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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