О том, что журналиста и ведущего Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ, сообщил бывший член СПЧ, правозащитник Игорь Каляпин.

Николай Сванидзе, госпитализированный с пневмонией и отеком легких, был отключен о аппарата искусственной вентиляции легких, о чем сообщил бывший член СПЧ, правозащитник Игорь Каляпин.

Каляпин заявил, что об этом его информировали ночью, но, что происходит с журналистом дальше, он не в курсе.

Сванидзе положили в инфекционную больницу 5 февраля, так как лечение лекарственными средствами дома не дало результатов.