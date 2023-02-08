Welt: Россия успешно противостоит санкциям за счёт ресурсов и политики ЦБ

Издание Welt рассказало о причинах, по которым российская экономика оказалась устойчивой к западным санкциям.

Публицист немецкой газеты Die Welt Эдвард Штайнер утверждает, что санкционное давление коллективного Запада не смогло навредить российской экономике, поскольку Россия обладает внушительным запасом природных ресурсов, наличие которых обеспечивает устойчивость экономических процессов в стране за счёт их регулярной продажи по выгодным для Москвы ценам.

Также Штайнер отметил грамотный подход российского Центробанка к регуляции ценовой политики и выбору спектра антикризисных мер, что обуславливает неспособность западных государств уничтожить российскую экономику.