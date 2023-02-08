Константинов: Запад затягивает СВО в Украине через «управляемую эскалацию»
Лидер парламента Крыма Владимир Константинов утверждает, что западные страны пытаются затянуть украинский конфликт.
8 февраля Владимир Константинов публично заявил, что государства коллективного Запада под эгидой США намеренно затягивают боевые действия в Украине, используя концепцию "управляемой эскалации", намереваясь поставлять оружия Киеву, но избегая прямого участия в военном конфликте.
По мнению Константинова, недавние решения западных лидеров передать украинским войскам танки образца НАТО и дальнобойные ракеты также направлены на затягивание российской спецоперации в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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