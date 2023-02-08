Лидер парламента Крыма Владимир Константинов утверждает, что западные страны пытаются затянуть украинский конфликт.

8 февраля Владимир Константинов публично заявил, что государства коллективного Запада под эгидой США намеренно затягивают боевые действия в Украине, используя концепцию "управляемой эскалации", намереваясь поставлять оружия Киеву, но избегая прямого участия в военном конфликте.

По мнению Константинова, недавние решения западных лидеров передать украинским войскам танки образца НАТО и дальнобойные ракеты также направлены на затягивание российской спецоперации в регионе.