Высокопоставленный китайский дипломат призвал США вернуть обломки сбитого в минувшие выходные аэростата-шпиона, заявив, что отказ вернуть детали станет еще одним доказательством «нечестности» американцев в конфликте.

«Если человек подбирает что-то на улице и знает, кто хозяин, он должен вернуть это владельцу», — заявил посол Китая во Франции Лу Шайе в понедельник в интервью французскому каналу LCI.

Лу обвинил правительство США в «преувеличении» этого вопроса и повторил официальное заявление Китая о том, что устройство было инструментом гражданских метеорологических исследований.

Воздушный шар впервые попал в заголовки газет на прошлой неделе, когда представители Пентагона подтвердили, что загадочное белое устройство было замечено над уязвимыми западными штатами. Устройство было сбито американскими истребителями у побережья Миртл-Бич, Южная Каролина, 4 февраля, а его части позже были обнаружены персоналом ВМС.

По словам Лу, очевидный отказ правительства США вернуть китайцам обломки воздушного шара является доказательством того, что страна «нечестна» в своих напряженных отношениях с Китаем.