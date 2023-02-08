Euractiv: Польша и Балтия требуют восстановить Украину за счёт активов РФ
Издание Euractiv рассказало о требовании некоторых стран НАТО оплатить восстановление Украины российскими средствами.
Журналисты телеканала Euractiv уведомляют, что постоянные представители Польши и балтийских стран в Европейском Союзе планируют вынудить западных лидеров задействовать конфискованные российские активы в будущем программе по восстановлению Украины от последствий спецоперации.
Известно, что премьер-министры Латвии, Литвы, Эстонии и Польши адресовали персональное письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и лидеру Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой использовать замороженные активы России в восстановлении Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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