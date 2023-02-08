NTV: Зеленский встретится с Шольцем и Макроном в Париже 8 февраля

Телеканал NTV сообщил о намерениях Владимира Зеленского посетить Париж с рабочим визитом вечером среды.

Журналисты информагентства NTV уведомляют, что сегодня вечером Владимир Зеленский вылетит из Лондона в Париж, где проведёт переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также в Париже на встрече с Зеленским будет присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц.

Известно, что 8 февраля Владимир Зеленский посетил Лондон для переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, планируя также побывать во Франции до своей поездки в Брюссель в четверг с целью участия в саммите Европейского Союза.