NTV: Зеленский встретится с Шольцем и Макроном в Париже 8 февраля
Телеканал NTV сообщил о намерениях Владимира Зеленского посетить Париж с рабочим визитом вечером среды.
Журналисты информагентства NTV уведомляют, что сегодня вечером Владимир Зеленский вылетит из Лондона в Париж, где проведёт переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также в Париже на встрече с Зеленским будет присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц.
Известно, что 8 февраля Владимир Зеленский посетил Лондон для переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, планируя также побывать во Франции до своей поездки в Брюссель в четверг с целью участия в саммите Европейского Союза.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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