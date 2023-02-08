Американская компания Relativity Space готовит к запуску ракету Terran 1, напечатанную на 3D-принтере

Американская компании Relativity Space готовит к запуску ракету Terran 1, напечатанную на 3D-принтере. Первый запуск ракеты пройдет с космодрома на мысе Канаверал.

Ракету Terran 1, напечатанную на 3D-принтере под руководством представителей компании Relativity Space, готовят к первому запуску с космодрома на мысе Канаверал.

Чудо-ракета способна доставить на околоземную орбиту максимальную полезную нагрузку весом до 1250 кг. Организация уже во всю трудится над ракетой Terran R, сходной по критериям к Falcon 9 от SpaceX.

Первый запуск ракеты планируется в феврале, если испытания пройдут по намеченному плану.

На сегодняшний день Relativity Space не определилась с точной датой запуска, о чем сообщил генеральный директор компании Тим Эллис.