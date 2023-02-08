Американская компания Relativity Space готовит к запуску ракету Terran 1, напечатанную на 3D-принтере
Американская компании Relativity Space готовит к запуску ракету Terran 1, напечатанную на 3D-принтере. Первый запуск ракеты пройдет с космодрома на мысе Канаверал.
Ракету Terran 1, напечатанную на 3D-принтере под руководством представителей компании Relativity Space, готовят к первому запуску с космодрома на мысе Канаверал.
Чудо-ракета способна доставить на околоземную орбиту максимальную полезную нагрузку весом до 1250 кг. Организация уже во всю трудится над ракетой Terran R, сходной по критериям к Falcon 9 от SpaceX.
Первый запуск ракеты планируется в феврале, если испытания пройдут по намеченному плану.
На сегодняшний день Relativity Space не определилась с точной датой запуска, о чем сообщил генеральный директор компании Тим Эллис.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Наталья
Успенская вместе со своей дочкой Плаксиной представили композицию Мольба на слова официального представителя МИД РФ Захаровой
Известная исполнительница Любовь Успенская совместно со своей наследницей Татьяной Плаксиной представили на суд зрителя композицию под названием "Мольба" на слова Марии Захаровой.Подробнее...
-
-