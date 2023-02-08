Зеленский подарил летный шлем ВВСУ спикеру британского парламента и попросил английские самолеты
Президент Украины в среду, 8 февраля, нанес неожиданный визит премьер-министру Великобритании Риши Сунаку и выступил перед британским парламентом.
«Два года назад я покинул парламент, поблагодарив вас за вкусный английский чай. Сегодня я уйду из парламента, заранее поблагодарив всех вас за мощные английские самолеты», - сказал Владимир Зеленский в обращении к депутатам.
Говоря о своей предстоящей встрече с королем Чарльзом, он добавил: «Сегодня каждый пилот ВВС — король».
Он подарил Линдси Хойлу шлем украинского пилота с надписью: «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».
Это первый визит Зеленского в Великобританию с начала конфликта на Украине и его вторая зарубежная поездка в военное время.
Опубликовано: Тарас Медведев
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